Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sıcak saatler yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre; CHP'den Enis Berberoğlu, HDP'den Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili karar TBMM'de okundu. Okumanın ardından karar resmileşmiş oldu.

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü! | Video

HDP VE CHP'DEN SLOGAN

TBMM davranışlarına aykırı hareketler sergileyen HDP ve CHP grupları masalara vurarak kararı protesto etti. CHP'li ve HDP'lilerin birlikte slogan atmaları da dikkat çekti.

VEKİLLİKLERİ NEDEN DÜŞTÜ?

KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

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AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan karar sonrası ilk açıklama geldi. Turan, "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" dedi.

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