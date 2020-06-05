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'den yeni komisyon: Seçim Mevzuatı...

, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.6.2020 12:26 ABONE OL
AK Parti'den yeni komisyon: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı...

Alınan bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan yer alıyor.

Komisyonun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiği ve seçim mevzuatı ile ilgili uyum çalışmalarına başladığı öğrenildi.

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AK Parti'den yeni komisyon: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı...
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