Bakan Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Kimsenin insafına ne Haliç'i ne Riva'yı ne de İstanbul'u bırakırız

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum İBB Başkanı İmamoğlu'nu görevine yapmaya davet etti. Kurum, "İBB Başkanı'nı da bu noktada göreve davet ediyoruz. Mevcutta arıtma tesisi yapılmış ve Başkana teslim edilmiş. Onun görevi o arıtma tesisini işletmek. Sorumluluğunu yerine getirsin, sorumluluğun yerine getirilmediği durumda da biz bakanlık olarak cezai işlemi yapmakta mükellefiz. " açıklamasında bulundu.

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar | Video

KİMSENİN İNSAFINA NE HALİÇ'İ NE RİVA'YI NE DE İSTANBUL'UMUZU BIRAKIRIZ

Biz, çevre haftasını birçok etkinlik ve proje ile kutluyoruz. 2 gün önce Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 10 yeni millet bahçesi açıldı. Diğer taraftan ülkemizde düzenli depolama, atık su arıtma tesisleriyle ilgili 2023 yılı hedeflerimiz var. Riva'da yaptığımız incelemelerde 4 ayrı arıtma tesisi ve bölge üzerindeki fabrikalarda 37 ayrı noktada denetim yaptık. Buradaki kirliliğin de yüzde 70'inin yakınının da arıtma tesislerinden by-pass edilen sulardan kaynaklandığını gördük ve 4 ayrı firmaya cezalar kestik. Şimdi çevre haftasında dünyanın çevreyi doğayı korumak üzere birçok proje geliştirdiği süreçte biz çevreye ilişkin her türlü vatandaşı ilgilendiren işe gideriz. Vatandaşımız adına bakarız. Bundan önce de yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin insafına ne Haliç'i ne Riva'yı ne de İstanbul'umuzu bırakırız. 17 milyon İstanbulluyu ilgilendiren çevre projelerini takip ediyoruz. İBB Başkanı'nı da bu noktada göreve davet ediyoruz. Mevcutta arıtma tesisi yapılmış ve Başkana teslim edilmiş. Onun görevi o arıtma tesisini işletmek. Sorumluluğunu yerine getirsin, sorumluluğun yerine getirilmediği durumda da biz bakanlık olarak cezai işlemi yapmakta mükellefiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Beykoz Belediyesi ve bakanlığımız eliyle de bir proje yürütüyoruz. Orayı tertemiz hale getirecek, doğal canlılığı yeşertecek projeyi yapıp en yakın zamanda İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan flaş Haliç uyarısı | Video

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ BAKAN KURUM ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de devam ettiğini belirterek, "Pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. İnşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Elazığ'da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Programında değişiklik olan Bakan Kurum, ilk ziyaretini Esenler'deki Güney Rezerv Konut Projesi alanına gerçekleştirdi.

Yapımı tamamlanan binaları, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile inceleyen Kurum, daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her ilinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğünü anımsattı.

Dönüştürülmesi gereken acil öncelikli 1 milyon konut için süratli bir biçimde çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "Yapmış olduğumuz konutlar, zemin artı 3-4 örneğinde gördüğümüz gibi yatay mimari esaslı, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının her türlü yaşam alanlarının olduğu projeler olarak gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Esenler'deki kentsel dönüşüm alanının 8 milyon metrekarelik iki alandan oluştuğunu hatırlatan Kurum, şu ana kadar güney alanında yaklaşık 2 bin 450 bağımsız bölümünün ihalesinin yapıldığını kaydetti.

Bakan Kurum, yıl sonuna kadar Esenler Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri çalışma çerçevesinde hak sahibi vatandaşlara teslimlere başlayacaklarını vurgulayarak, "Yine haziran ayı içerisinde yaklaşık 1000 civarında konutun ihalesini gerçekleştireceğiz ve toplamda 3 bin 500 konutun ihalesini haziranda bitirmiş olacağız. Bu şu an için tek alanda Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Toplamda 60 bin konutu içeriyor." ifadesini kullandı.

"RİSKLİ BİNALARDAN 61 BİNİNİN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da 63 riskli alanda 35 bin 606 binanın kentsel dönüşüme alındığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sahada fiilen 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık ve bu riskli binalardan 61 bininin de yıkımını gerçekleştirdik. Bizim diğer ilçelerde de devam eden projelerimiz var. Amacımız acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. 5 yıl içerisinde bu dönüşümleri planlıyoruz."

Başlatılan konut kredisi kampanyası ile ilgili gelişmelerin sorulduğu Kurum, dün 500 konutun satışını gerçekleştirdiklerini, bugün aynı şekilde 500 konutun satılacağını öngördüklerini belirtti.

Kurum, "Vatandaşlarımız çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Toplamda 4 günde 2 bin 250 konuta ulaşmış durumda. Bu, şunu gösteriyor, ülkemize olan güvenin, geleceğimize olan güvenin en önemli göstergesidir. Bu süreçte vatandaşlarımızın konut almalarını kolaylaştırmak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Herhangi bir fırsatçılığı da müsade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız takiplerini yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinden kentsel dönüşümün etkilenip etkilenmediği sorusuna yanıt veren Kurum, şunları kaydetti:

"Ne sosyal konutta ne de belediyelerimizle yürütmüş olduğumuz altyapı gibi çalışmalarda herhangi bir yavaşlama gerçekleşmedi. Aksine pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. İnşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Elazığ'da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz. İlk konutumuz sekizinci ayın 15'inde Sürsürü Mahallesi'nde bitecek. Virüs süreci inşaatlarımızı, yatırımlarımızı durdurmadı. Söz verdiğimiz şekilde yatırımlarımıza devam ettik."