Son dakika: Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına tepkiler sürüyor

Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılması skandalına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs'ta daha önce Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bir provokasyon daha düzenlendi. Larnaka'da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asılmıştı.

ÖNLEMLER SÜRATLE ALINMALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Güney Kıbrıs'a camiye Bizans bayrağı asılması konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Oktay " Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır." dedi.

KALIN: "DERHAL FAİLLERİ BULMAYA DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti: "Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."