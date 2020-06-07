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Son dakika: 'de tedavi olmak isteyen hasta Bakü'den 'a getirildi

'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki , 'de tedavi olma isteği üzerine Bakü’den ’a getirildi .

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 21:03 Son Güncelleme: 7.6.2020 21:25 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi.

Bakü'deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi | Video

Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletildi.

Vargün, Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla Bakü'den alınarak 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bakanlığa ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Son dakika: Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi
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