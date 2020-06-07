Türk tıp dünyasının acı kaybı! Çocuk kardiyoloji alanının duayeni Bahriye Tanman hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen isimlerinden Prof. Dr. Bahriye Tanman hayatını kaybetti. Çocuk Kardiyoloji camiasının duayen ismi Çapa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Bahriye Tanman, vwfat etti. Prof. Dr. Bahriye Tanman'ın vefat haberini, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi Twitter hesabından duyurdu. Tanman, corona virüsü teşhisiyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.

BAHRİYE TANMAN KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi'nin emekli hocalarından olan ve Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. Bahriye Tanman 1964 yılında kendisi gibi Prof. Dr. olan Faik Tanman ile evli ve 1 çocuk sahibiydi. Prof. Dr. Bahriye Tanman eşi Faik Tanman ile birlikte 1991'de Çocuk Böbrek Sağlığı Derneği'ni, 1997'de Çocuk Böbrek Vakfı'nı kurdu.