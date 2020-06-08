Son dakika! Oda TV yazarı Hüseyin Nazlıkul ile ilgili çarpıcı iddia: Öldürülen teröristin kardeşi çıktı...

PKK/KCK terör örgütünün sözde merkez komitesi üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un 27 Mayıs günü Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT'in ortak hava operasyonunda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

ODA TV YAZARININ KARDEŞİ

Terörist İsmail Nazlıkul ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. PKK'nın üst düzey sözde yöneticisi Nazlıkul'un ODA TV isimli internet sitesinde sağlık yazıları yazan Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un kardeşi olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca ODA TV yazarı Hüseyin Nazlıkul'un CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile yakın olduğu da biliniyor.

ÖCALAN İLE EĞİTİM GÖRMÜŞ

Eli kanlı örgüt PKK'ya yakın internet sitesinde, İsmail Nazlıkul'un 1985 yılında örgütle tanıştığı, 1989 yılında Avrupa'da örgüte katıldığı ve 1990 yılında ise Lübnan'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu Bekaa Kampı'na giderek eğitim gördüğü ifade edildi.

Terörist İsmail Nazlıkul terör örgütünün basın organlarına sıklıkla verdiği demeçlerle biliniyor.

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