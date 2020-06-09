Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabine 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yaparak Erdoğan'a brifing verdi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası ulusa sesleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Önceki gün vefat eden, vefat yıldönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.

Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.

Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.

Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum..

Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Hamdolsun hastane, ilaç, maske, solunum cihazına kadar bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz.

Hizmete açtığımız hastanelerimizin yatak ve yoğun bakım kapasiteleri dahi pekçok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeydedir.

Yeni yaptığımız hastaneler sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. Genel sağlık sigortası sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Doktor, hemşire, teknisyen, temizlik görevlisi sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordusuyla 82 milyonun hizmetindeyiz.

Elbette zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz. Bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim.

Salgın sonrası üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne çıkması için sağlık tedbirleri ve ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. İstiklal harbimiz sonrasında dünyadaki büyük dönüşümleri değerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamamıştık. Bu defa inşallah herşey çok farklı gelişecek.

Milletimden işine, gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerine ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz.

Gelin tarihi tekerrür değil tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım. Gelin milli iradeye sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek, istiklalimizi koruyarak , güvenliğimizi sınırlarımızın ötesine taşıyarak tek yumruk halinde bu büyük şahlanışını zaferle neticelendirelim.

Darbelerin, cuntaların, vesayetin pençesinden kurtarıp her alanda yerli ve milli zihniyetin hakim olması için borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

İŞTE YENİ ALINAN KARARLAR!

lokantaların kapanış saati, 24.00'a uzatıldı

65 yaş yaş üstü haftanın her günü 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkabilecek

Nikah salonları 15 haziran düğün salonları 1 temmuzdan itibaren hizmet vermeye başlayacak

15 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına geçtiğimiz hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile son verilmişti. Ancak kurallara uyulmaması durumunda hafta sonu yasaklarının sürebileceği bildirilmişti. 15 şehirdeki bu uygulamanın bu hafta sonu kaldırılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Toplantıda son duruma göre alınacak kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında duyuracak.



KARAİSMAİLOĞLU'NUN İLK TOPLANTISI OLACAK

Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, ilk kez, Beştepe'deki yüz yüze kabine toplantısına katıldı.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNÜN GÖZÜ BU TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARDA!

Türkiye 1 Haziran'da yeni normal olarak adlandırılan 'Kontrollü Sosyal Hayat'a başlarken, 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı sürmüştü. Uzun süredir evde kalan bu yaş gruplarının gözü Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının sokağa çıkma yasağının esnetilmesi bekleniyor. Yasağın kaldırılabileceği de bildiriliyor.



OKTAY, KOCA VE SOYLU SUNUM YAPACAK

Kritik toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan son durumu dinliyor. Koronavirüs ile ilgili süreçteki durumu, çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aktaracak. 3 isim de sunum yapacak.

Vaka sayısındaki azalma eğrisinin de ele alınacağı toplantıda, vaka sayısı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının da, sosyal mesafe ve tedbirlere uyum şartıyla sonlandırılması planlanıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı başladı | Video

DÜĞÜN SEZONU AÇILABİLİR

Hürriyet'in haberine göre; Ağustos'ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.