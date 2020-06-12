FETÖ'ye 8 ilde büyük operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltında...

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'ye yönelik sekiz ilde operasyon düzenledi. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında toplam 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu, 33 şüphelinin ise yurt dışına kaçtıklarının belirlendiği öğrenildi.

Operasyonda; Erzurum'da FETÖ'ye bağlı olan kadın polislerden sorumlu olan ve "Abla" konumunda olduğu ifade edilen Zehra B. de yakalandı. Zehra B.'nin eşinin de üç yıldır FETÖ'den tutuklu olduğu bilgisine ulaşıldı.

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