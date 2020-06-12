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'de otomobil hattına böyle düştü

'de D-100 Karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir korkulukları parçalayan otomobil, raylarına düştü. Otomobilin sürücüsünü yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.06.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 12:47
Bakırköy'de otomobil metro hattına böyle düştü

Kaza, D100 Karayolu yan yol Ankara istikameti Ataköy İstasyonu yakınlarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Turgay Kolcu, kullandığı 34 CYE 952 plakalı otomobilin kontrolünü henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti.

Bakırköy'de otomobil metro hattına böyle düştü

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil demir korkulukları parçalayarak raylarına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Bakırköy'de otomobil metro hattına böyle düştü

YARALIYA İLK MÜDAHALE RAYLARDA YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda ve çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri raylara inerek otomobilde sıkışan Kolcu'yu kurtarmak için çalışma başlattı.

Bakırköy'de otomobil metro hattına böyle düştü

Bu sırada Yenikapı'dan 00.00'da son seferine çıkan M1 Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu makinisti de kazayı görünce olay yeri yakınlarında durdu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile ürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi raylarda yaptı.

Bakırköy'de otomobil metro hattına böyle düştü

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı sürücü raylardan yola çıkarılarak ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Raylara düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bakırköy'de otomobil metro hattına böyle düştü

Bir süre bekleyen ise otomobilin kaldırılmasıyla yoluna devam etti. Kazada parçalanan demir korkuluklar ile metro rayında sabah saatlerinde onarım ve bakım çalışması yapılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy'de otomobil metro hattına böyle düştü

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilir bariyerleri parçalayarak metrelerce yükseklikten raylarına düştüğü görülüyor

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