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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sözcü'süne yıkım şoku! Ekipler gece yarısı geldi...

'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı ’ın Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan kaçak yapısı yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan inceleme sonucunda; usulüne uygun olmayan yapı kayıt belgesinin düzeltilmesi ve aykırı bulunan yapının kaldırılmasına ilişkin 30 gün süre verilmişti. Bu sürenin dolmasıyla birlikte kaçak taşınmaz dün ekiplerce yıkıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 17.6.2020 17:08 Son Güncelleme: 17.6.2020 17:34 ABONE OL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sözcü'süne yıkım şoku! Ekipler gece yarısı geldi...

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan kaçak yapısı yıkıldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın, Büyükçekmece Kumburgaz'daki kaçak yapısını ilk defa Esenler Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M. Tevfik Göksu gündeme getirmişti ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Ataman'la ilgili hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

YAPI YIKILDI

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde 581 parsel üzerinde yapı kayıt belgesinden faydalanması mümkün olmayan ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner niteliğindeki işletmeye yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan inceleme sonucunda; usulüne uygun olmayan yapı kayıt belgesinin düzeltilmesi ve aykırı bulunan yapının kaldırılmasına ilişkin 30 gün süre verilmişti. Bu sürenin dolmasıyla birlikte kaçak taşınmaz dün ekiplerce yıkıldı.

NE OLMUŞTU?

Nadir Ataman'ın hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edilmişti. Emlakçı binasının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalandığı öğrenilmişti.

Nadir Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı bildirilmişti. Nadir Ataman'ın kaçak olduğu ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının imar barışından sonra bile alanını genişlettiği tespit edilmişti.

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