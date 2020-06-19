Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu gerçekleşecek olan LGS ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, sınırlı saatler arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına vurgu yaptı. Koca, vatandaşlardan evde kalınması konusunda hassasiyet beklediğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

CUMARTESİ GÜNÜ 09.00 - 15.00 ARASINDA KISITLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 81 ilde yarın 09.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak." denildi.

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