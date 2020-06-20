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Bakan Albayrak'tan "" mesajı

Bakan Albayrak: Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 14:14 Son Güncelleme: 20.6.2020 14:26 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Dünya Mülteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.

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Bakan Albayrak'tan "Dünya Mülteciler Günü" mesajı
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