İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener’e kupürlü ayar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün Trabzon ile ilgili bir yazısına tepki göstermiş ve 'Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikâyet ediyorum" demişti.

Sözcü Gazetesi'nden yüne Saygı Öztürk bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği mülakatı yayınladı. Akşener, bu mülakatta bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını öne sürerek bunları takip etmekte bile zorlanır hale gelindiğini ve her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını ileri sürdü.

"BİR KADININ NAMUSUNA İFTİRA ATANA…"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün de sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sözcü Gazetesi'ndeki sözleri ile ilgili paylaşım yaptı. Soylu, Akşam Gazetesi'nin 1960 yılına ait "Cesetler, yem makinalarında kıyılıp toz haline getirilmiş" manşeti ile Sözcü Gazetesi'nin 20 Haziran 2020 tarihli "Her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar" başlıklı gazete manşetlerini paylaştı. Soylu tweetinde şu cümleleri kullandı:

Bebek davası

Don davası

Kıyma makinasına koyulan öğrenciler

Yalanlar iftiralar...

Haysiyet gözetmediler

Vicdan gözetmediler



Bir Başbakan asıldı!



Meral Hanım,

Keşke o talihsiz cümleyi

etmeseydiniz...



Telafisi yok maalesef

Hem de bir kadının namusuna iftira atana... pic.twitter.com/2BWlltqNUI — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020

"Bebek davası. Don davası. Kıyma makinasına koyulan öğrenciler. Yalanlar, iftiralar... Haysiyet gözetmediler. Vicdan gözetmediler. Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef hem de bir kadının namusuna iftira atana..."

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ'TAN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili, Meral Akşener'in sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Muş, "60 sene önce aynı iftira, başka bir bağlamda, aynı amaca hizmet için mi kullanılıyor? Cehalet mi? Hezeyan mı? Yoksa sinsi bir amaç mı?" diyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sözlerinden dolayı tepki gösterdi.

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