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Yalan haberin şampiyonu

, , ve gibi gazetelerin yalan haber içeriklerine sahip olduğu tekzip listesindeki rakamlardan ortaya çıktı. Cumhuriyet 23 tekzip yayınlayarak şampiyon oldu.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 14:38 Son Güncelleme: 20.6.2020 14:53 ABONE OL
Yalan haberin şampiyonu Cumhuriyet

Türkiye'deki basın organlarının yalan haber içerikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. 2019 yılının Ocak ayından itibaren bilgilerin yer aldığı tekzip ve düzletme metni listesinin rakamlarına bakıldığında Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Evrensel gibi gazetelerin yer aldığı görüldü.

YALAN HABERDE CUMHURİYET GAZETESİ BİR NUMARA

Listede Cumhuriyet Gazetesi'nin tekzip sayısına bakıldığında diğer gazetelere göre açık ara birinci oldu. Cumhuriyet, 23 tekzip yayınlarken, Birgün Gazetesi 13 tekziple ikinci sırada yerini aldı.

SÖZCÜ DE LİSTEDE

Anayurt Gazetesi ise tekzip yayınlamada yedi haberle üçüncü oldu. Sözcü, Evrensel ve Aydınlık Gazeteleri ise tekzip yayınlama listesinde beş yalan habere beş tekziple listede dördüncü oldu. Türkgün Gazetesi dört yalan habere tekzip yayınlayarak beşinci olurken, Yeniçağ Gazetesi üç tekzip yayınlamak suretiyle altıncı sırada yerini aldı.

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Yalan haberin şampiyonu Cumhuriyet
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