Son dakika | CHP’den sokak çağrısı! Aytuğ Atıcı'dan skandal sözler

CHP'li eski milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, ikinci gençlik kampını yapmak üzere parti okulu olarak Fransa'ya gitmişti. Fransa'nın Bordo kentinde sokağa çıkan Atıcı, sarı yelekliler hareketini Gezi Kalkışması'na benzetmişti. CHP'li Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, bir televizyon kanalında sokak çağrısında bulundu.

"ÖRGÜTLEME YOLU DA KESİNLİKLE SOKAKTAN GEÇMEK ZORUNDADIR"

Atıcı konuşmasında "Muhalefet partilileri olarak bende muhalefet partisinin bir mensubuyum. Biz kendimize ne dersler çıkarmak zorundayız bunun altını çizmemiz lazım buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır" diyerek sokağa dikkat çekti.

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"İKTİDARIN ÇÖKÜŞÜNÜ BEKLEMEYİZ"

Ayrıca Atıcı sözlerine şöyle devam etti: "Biz iktidarın çöküşünü bekleyemeyiz kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir partidir ve savaş meydanlarında kuran bir partidir. Altı okundan bir tanesi devrimciliktir. O nedenle ülkeye örnek olmalıyız ve atacağımız her adımla biz yeniliklerin önünü açmak zorundayız. Bunun için bize düşen görev Recep Tayyip Erdoğan ile uğraşmak değil, iktidarın çöküşünü beklemek değil. Bizim ne yapacaklarımızı ve nasıl yapacağımızı halka anlatmak…"