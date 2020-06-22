Bursa’da sel felaketi: 2 ölü, 4 kayıp

Bursa'da sağanak yağışın meydana getirdiği sel suları nedeniyle 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba ve 5 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Selde 4 kişi de kayboldu. Kestel ilçesinde dün akşam etkili olan yağışlar Dudaklı ve Kayacık köylerinde sele neden oldu. Çınarcık bölgesinden köye inen sel suları, 24 yaşındaki engelli genç kızın yaşadığı eve doldu. Kader Akbaba sel sularında boğularak hayatını kaybetti. Kızını kurtarmak isterken sürüklenen baba Recep Akbaba ise köylüler tarafından son anda kurtarıldı. Kayacık Köyü'nde de aynı aileden 7 kişi sele kapıldı. İki kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken 5 kişi kayboldu. Aramalar sırasında 5 yaşında bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Bursa Valiliği kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmalarının 257 personelle sürdürüldüğünü duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, incelemelerde bulunmak üzere aşırı yağış ve selin etkili olduğu Bursa'ya gitti.

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