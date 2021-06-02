Bursa'da sağanak yağış sonrası sel! Gemlik'te selde sürüklenen araçlar kamerada...
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Bursa'da sapanak yağmur yağışı sele sebep oldu! Bursa'nın Gemlik ilçesinde sel sularında sürüklenen araçlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı...