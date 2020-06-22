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Sokak çağrısı yapan 'li gençleri 'da staja götürmüş!

Önceki gün 'de sokak çağrısı yapan 'li 'nın bu çağrısının can bulması için adeta prova yaptırmak için CHP'li gençleri 'daki eylemlere götürdüğü ortaya çıktı. İşte çarpıcı ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.6.2020 13:20 Son Güncelleme: 22.6.2020 13:22 ABONE OL
Sokak çağrısı yapan Aytuğ Atıcı CHP'li gençleri Fransa'da staja götürmüş!

CHP'li Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, bir televizyon kanalındaki tartışma programında sokak çağrısında bulundu. Atıcı, "Muhalefet partilileri olarak bende muhalefet partisinin bir mensubuyum. Biz kendimize ne dersler çıkarmak zorundayız bunun altını çizmemiz lazım buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır" dedi.

CHP'li Aytuğ Atıcı, sokak eylemleri için CHPli gençleri Fransa'ya staja götürmüş | Video

GENÇLERİ PROVAYA GÖTÜRMÜŞ!

CHP'li Aytuğ Atıcı'nın 2018'de Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerinede CHP'li gençlerle beraber katılmıştı. İşte CHP'li Aytuğ Atıcı'nın "Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var" dediği ve CHP'li gençleri Fransa'ya götürerek sokak eylemlerine katıldıkları o anlar...

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Sokak çağrısı yapan Aytuğ Atıcı CHP'li gençleri Fransa'da staja götürmüş!
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