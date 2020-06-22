Tunç Soyer'den bir garip çıkış! "İzmir'e ayrı para ve ayrı bayrak basacaktım..."

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün katıldığı bir video konferans görüşmesinin kaydı ile gündeme geldi. Soyer ve küçük bir grup arasında gerçekleşen bu görüşmede İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer İzmir'in Osmanlı'nın yağmalanma sürecinde düşünüldüğü gibi ayrı bir devletçik statüsüne sokulma görüntüsü verecek ayrı bayrak ve ayrı para birimi gibi projelerinin olduğunu belirtirken bunu bir akademisyenin çalışmasına dayandırdığını iddia etti.

"AYRI BİR BAYRAK AYRI BİR PARA BİRİMİ BASACAKTIK"

Soyer konuşmasında İzmir'in ayrı bir bayrak ve İzcoin adında ayrı bir para birimi olması için bir çalışması olduğunu fakat tepkilerle ilgili endişe duyduğunu itiraf etti. İşte Soyer'in skandal ifadeleri;

CHP'li Tunç Soyer'den İzmir'e skandal özerklik talebi! İzmir bayrağı ve İzmir parası... | Video