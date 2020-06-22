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'den bir garip çıkış! "'e ayrı para ve ayrı bayrak basacaktım..."

'in 'li Büyükşehir Belediye Başkanı katıldığı bir video konferans görüşmesinde "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu itiraf etti ve tepkiler nedeniyle bundan şimdilik geri adım attığını itiraf etti! İşte skandal ifadeler ve Tunç Soyer'in tarihe kara bir leke olarak geçen o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 22.6.2020 12:51 Son Güncelleme: 22.6.2020 12:59 ABONE OL
Tunç Soyer'den bir garip çıkış! İzmir'e ayrı para ve ayrı bayrak basacaktım...

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün katıldığı bir video konferans görüşmesinin kaydı ile gündeme geldi. Soyer ve küçük bir grup arasında gerçekleşen bu görüşmede İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer İzmir'in Osmanlı'nın yağmalanma sürecinde düşünüldüğü gibi ayrı bir devletçik statüsüne sokulma görüntüsü verecek ayrı bayrak ve ayrı para birimi gibi projelerinin olduğunu belirtirken bunu bir akademisyenin çalışmasına dayandırdığını iddia etti.

"AYRI BİR BAYRAK AYRI BİR PARA BİRİMİ BASACAKTIK"

Soyer konuşmasında İzmir'in ayrı bir bayrak ve İzcoin adında ayrı bir para birimi olması için bir çalışması olduğunu fakat tepkilerle ilgili endişe duyduğunu itiraf etti. İşte Soyer'in skandal ifadeleri;

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Tunç Soyer'den bir garip çıkış! "İzmir'e ayrı para ve ayrı bayrak basacaktım..."
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