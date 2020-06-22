Tunç Soyer’in sözlerine sert tepki: İzmir'e bundan daha büyük saldırı olamaz

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir video konferans üzerinden "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu itiraf etmişti. Skandal sözlere tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi.

CHP'li Tunç Soyer'den İzmir'e skandal özerklik talebi! İzmir bayrağı ve İzmir parası... | Video

İŞTE O TEPKİ

Kaya, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Tunç Soyer'in sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Belediyeyi HDP'nin arka bahçesi haline getiren CHP'li Tunç Soyer, kamplaştırmayı, ayrımcılığı ve bölücülüğü esas alan yönetim tarzından ödün vermiyor. İzmir için bir eyalet planı olduğunu itiraf ediyor. İzmir'e ve İzmir'in temsil ettiği değerlere bundan daha büyük saldırı olamaz.

Hasan Tahsin'in düşmana ilk kurşunu sıktığı, kurtuluş mücadelesinin başladığı ve nihayete erdiği kent olan İzmir, bu aziz vatanın en kadim unsurudur. 9 Eylül 1922 günü, Yüzbaşı Şerafettin'in İzmir Hükümet Konağı'na astığı ay yıldızlı al bayrağımız, bir daha asla inmeyecektir. ‬

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kahraman silah arkadaşlarının, bu toprakları Kuva-yi Milliye ruhuyla bize vatan yapan tüm aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bize öğrettiği bir şey var. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. ‬

Vatan, kişinin hem doyduğu hem de gözyaşının aktığı yerdir. Çanakkale Harbi, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Marşı'dır. Hasan Tahsin'dir, Yüzbaşı Şerafettin'dir, 9 Eylül'dür, İzmir'dir. Vatan, bizim evimizdir, harim-i ismetimizdir. Vatanın tapusu aziz şehitlerimizin mezar taşlarıdır."