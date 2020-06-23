CHP eski İzmir İl Başkanı Tunç Soyer’i fena bombaladı: Kadifekale'nin adını Pagos diye neden değiştin?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş,sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in izmir parası ve bayrağıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Karataş, CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir parası, İzmir bayrağı başlığı altında yürütülen iftira kampanyası var bana karşı" demesine cevap verdi. Karataş, "Sen değil misin, İzmir'de Kadifekale'nin ismini değiştirip Yunanca 'Pagos' koyan, orada Pagos pazarı kuran" dedi.

"SOYER'İN İZMİR'DE BİR EYALET KURMA FİKRİ VAR"

CHP'li Soyer'in zihniyetiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı yazıda "Sen değil misin Kıbrıs için; 'Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor... Kıbrısı Kıbrıslılara bırakmalıyız" diyen…" dedi. Soyer'in İzmir'de bir eyalet kurma fikri olduğunu gizlediğini ifade eden CHP eski İzmir İl Başkanı Karataş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı yazısı şöyle:

"İzmir parası,İzmir bayrağı başlığıyla yürütülen ...

İftira kampanyası var bana karşı " demiş...

*

Ne iftira kampanyası sayın Tunç Soyer...

Sen bu lafları bal gibi etmişsin...

Ne kıvırtıyorsun şimdi...

*

Yok montajmış...Yok düzmeceymiş...

Yok konuşmasının küçük bir alıntısıymış...

*

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Özerklik İstedi! İzmir'e Ayrı Bayrak ve Para!



Ne alıntısı...Ne montajı...Ne yanlış anlaşılması sayın Tunç Soyer...

Herkes anladı senin ne dediğini de...

Tepkiler çığ gibi büyüyünce...

Hemen çark ettin...Kıvırttın...

Şimdi de bana iftira atıyorlar...

Oyun oynuyorlar bana diyorsun...

*

CHP'den ihraç edilen CHP İzmir Eski İl Başkanı Kemal Karataş'dan flaş açıklamalar | Video



Kim oyun oynuyor sana sayın Tunç Soyer...

Asıl oyun oynayan sensin...

Kafan karışık senin kafan karışık...

Dilinin altında çok bakla var da !...

Yüreğin yetmiyor...

Kafan dilin söylüyor da...

Yüreğin kıvırtıyor...

Tepkiyi görünce hemen çark ediyorsun...

*

Bölücülerin çarkçıbaşısı bak sana hatırlatayım...

Senin sicilin bozuk...Sicilin...

Kim senin paçandan çeksin...

Kim senin sözlerini çarpıtsın...

Kim sana iftira atsın...

*

Sen değilmisin ;

İzmirde Kadifekalenin ismini değiştirip...

Yunanca " Pagos " koyan...

Orada Pagos pazarı kuran...

*

Sen değilmisin;

9 Eylül İzmirin düşman işgalinden kurtuluşu...

İzmirlilerin günüdür...

Sen kalkıp ;

3 Mayısı İzmirliler günü diye bir gün icad eden...

*

Sen değilmisin;

23 Nisan ulusal egemenlik bayramının kutlandığı bir milli günde...

Sokaklarda bir üstü açık arabanın üstünde...

Çaw Bella müziği çaldırıp oynayan...

*

Sen değilmisin;

İzmirde belediye başkanlarıyla yaptığın bir toplantıda...

Yerel yönetimlere özerklik isteyen...

" Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik...

Daha cesur, çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor " diyen...

*

Sen değilmisin ;

Eğitimin yerellere devredilmesi zamanı gelmiştir diyen...

*

Sen değilmisin ;

Kıbrıs için ;

" Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor...

Kıbrısı Kıbrıslılara bırakmalıyız " diyen...

*

Sen değilmisin ;

Türkiye'nin terör örgütüne karşı...

Barış pınarı harekatında...

" Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz " diyen...

*

Sen değilmisin ;

İzmir için özel para basma talebiyle yanıp tutuşan...

Buna ad bile bulan " İzCoin "...

*

Şimdi de kalkmışsın...

İzmire bayrak arayışına girmişsin sayın Tunç Soyer...

*

Bir profösör sana...

İzmirin binsekizyüz yıllarında, hatta daha eski...

Beyaz- yeşil çizgili bir bayrağı var değişinde...

Çok heyecanlanmışsın...

Bunu da ballandıra ballandıra söylüyorsun...

*

Sayın Tunç Soyer...

Şimdi gelelim sadede...

Toprağı buldun...İzmir Büyükşehir hudutları...

Bayrağı buldun...Yeşil-Beyaz çizgili...

Parayı da basarsan...Adı belli " İzCoin "...

Ne kaldı geriye ?...

Eyalet olma Sevdan...

*

Onun içinde boyundan büyük laflar ediyorsun...

Ayrılıkçılara...Bölücülere göz kırpıyorsun...

Onların hoşuna gidecek laflar ediyorsun...

*

Ağzında çok bakla var da sayın Tunç Soyer...

Cesaretin yok...

Cesaretin yok o baklaları çıkarmaya...

Tavşan gibisin...

Sadece zıp zıp zıplıyorsun...

Yemeyince maçan...

" Paçamdan çekiyorlar benim...

Bana iftira atıyorlar " diyorsun...

*

Danışmanlarını da iyi seçmişsin...

Aman dikkat diyorlar...

" Senin bir eyalet kurma caban olduğu anlaşılmasın"...

*

Şimdi sözümü dinle sayın Tunç Soyer...

Bu işler seni aşar...

Otur oturduğun yerde...

Bulunduğun makamda bir çık bak istersen...

Tepende bir bayrak dalgalanıyor...

Cebinde de yeterince TL...

Oturduğun toprak şato...

*

Şükret Mustafa Kemal Atatürke...

Şükret bu millete..."

AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' tepkisi