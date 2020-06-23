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’li Torun fena ofsayta düştü!

Genel Başkan Yardımcısı , üzerinden hükümetini eleştirmek isterken fena ofsayta düştü. Torun’un 2014 yılında FETÖ tarafından organize edilen Türkçe Olimpiyatları’nın yasaklanması üzerine cansiperane FETÖ’cüleri savunduğu açıklamaları ortaya çıktı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 13:04 Son Güncelleme: 23.6.2020 13:06 ABONE OL
CHP’li Torun fena ofsayta düştü!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir video konferans üzerinden "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu itiraf etmişti. Skandal sözlere tepkiler çığ gibi büyürken CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Soyer'e destek vermek üzere ilginç bir paylaşım yaptı.

Torun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine troller, yine #SuniGündem, Geçmişte FETÖ'nün Merkez Bankası gibi çalışanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in vatanseverliğini aman ha sorgulamaya kalkışmasın!" ifadelerini kullandı.

Ancak Torun'un bugün AK Parti hükümetini köşeye sıkıştırmak için malzeme yaptığı FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatlarını geçmişte cansiperane savunduğu ortaya çıktı.

2014'TE FETÖ'YE SAHİP ÇIKTI

CHP'li Seyit Torun'un 2014 yerel seçimlerinde CHP Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olduğu dönemde o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçe Olimpiyatları'nın yasaklanacağını duyurması ardından FETÖ'cülere sahip çıkan bir açıklama yaptığı belirlendi.

Torun'un "Ordu'daki bütün tesisleri ve yayları Türkçe Olimpiyatları'na tahsis edeceğiz. Türk bayrağını 160 ülkede dalgalandıran, Türkçeyi evrensel sevgi dili haline getiren Türkçe Olimpiyatları'nın yasaklanmak istenmesini akıl tutulmasıdır" dediği ayyuka çıktı.

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CHP’li Torun fena ofsayta düştü!
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