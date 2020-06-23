Son dakika: İhaleye fesat karıştıran CHP'li başkan görevinden uzaklaştırıldı!

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı Balıkesir Valiliği tarafından duyuruldu.

CHP'nin Balıkesir Erdek adayı Hüseyin Sarı'dan skandal Fatiha Suresi yorumu!

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/165 sayılı Kararı ile Belediyenin mülkiyetinde bulunan Erdek İlçesi 12 Pafta 165 Ada ve 65 Parsel sırasında kayıtlı ve üzerinde Akaryakıt İstasyonu bulunan gayrimenkul için Akaryakıt İstasyonu Yapılması ve İntifa Hakkı İhalesi ile Akaryakıt İstasyonu Kiralama İhalesi yapıldığı, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve her iki ihalenin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığı tespit edilerek Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın İhaleye Fesat Karıştırma Suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 20.05.2020 tarih ve E:2017/4134, K:2020/11110 numaralı kararı ile onandığı anlaşılmıştır.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Öte yandan Başkan Sarı, 21 Mart 2019 tarihinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün ceza almıştı. Hak mahrumiyeti cezasının Yargıtay tarafından da onanmasının ardından Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. 31 Mart seçimlerinde tekrardan seçilmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın; "ihaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onaylandığı bildirilmişti.

Hüseyin Sarı; ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle yargılandı ve Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verilmişti. Hüseyin Sarı'nın cezasının Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onaylandığı öğrenilmişti.

2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin onama kararının ardından Hüseyin Sarı'nın mazbatasını iptal edeceği, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Erdek Belediye Meclisi'nin kendi içinden yeni başkanını seçeceği ifade ediliyor.