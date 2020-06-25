Son dakika: PKK'nın kalleş saldırısı böyle önlendi! Komandolar bomba yüklü kamyonu vurdu...

Bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik ise terör örgütlerinin kalleş planlarını boşa çıkartmayı sürdürüyor. Daha önce bombalı terör saldırılarını son anda fark ederek önleyen Kahraman Komandolarımız, yine büyük bir faciayı önledi.

Yaşanan son olayda Barış Pınarı bölgesindeki M-4 karayolunun kuzeyinde kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir kamyonet tespit edildi. Kasası açık olan ve mazot varilleri yüklü olan kamyonet, sivillerin bulunduğu bölgeye doğru süratli şekilde ilerlemesi üzerine bölgede konuşlu bulunan Mehmetçiklerimiz tarafından aracın durması için uyarı ateşi açıldı. Buna rağmen durmayan ve sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan araç hızını iyice artırınca bombalı araç olarak değerlendirildi. Bunun üzerine sivillerin zarar görmemesi için araç TOW güdümlü tanksavar silahı ile başarılı şekilde vurularak durduruldu. Araç vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir gürültü ile patladı.