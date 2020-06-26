Son Dakika Haberi | İstanbul’da da hissedilen Manisa depremi sonrası korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde bir deprem...

Manisa bugün şiddetli bir deprem ile sarsıldı. Deprem İstanbul, İzmir ve Muğla gibi çevre illerde ve ilçelerde de yoğun olarak hissedildi. Depremin ardındana haber ekranlarında bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy önemli uyarılarda bulundu. Ersoy, bölgenin yedi büyüklüğünde deprem üretebilecek fay hatlarına sahip olduğunu söyledi.İşte Manisa depremini ilişkin çarpıcı yorumlar…

5,5 büyüklüğünde bir deprem, Manisa'nın Saruhan ilçesi… Nasıl değerlendirmesi gerekir bunun? Bölge için beklenen bir deprem miydi?

Öncelikle şunu söyleyeyim, bölge için beklenebilecek bir deprem. Bu depremin olduğu yerin çevresinde çok sayıda fay var. Burada Gölmarmara havzasının olduğu kısımda kuzey batı güneydoğu gidişle bazı payları var. Sanırım onlar üzerinde meydana geldi. Çünkü AFAD'ın verdiği merkez üssü ile Kandilli'nin verdiği merkez üssü farklı yerleri gösteriyor. Bu artçı depremlerden sonra daha belirginleşebilir. Tabii ki 5.5 büyüklüğündeki deprem, normalde herkezin hissedebileceği sığ kökenli bir deprem olunca, yani az derinlikte, dolayısıyla İzmir'de ve Manisa'nın çevresindeki tüm yerleşim alanlarında hissedilmiş.