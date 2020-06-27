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| MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

... , "Kahraman Komandolarımız bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 15:55 Son Güncelleme: 27.6.2020 16:15 ABONE OL
Son dakika | MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik opearasyonlar hız kesmeden sürüyor. MSB, Pençe-Kaplan operasyonu ile ilgili açıklamada bulunarak, Haftanin bölgesinde gizlenen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TERÖR YUVALARI YERLE BİR EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." dedi

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Son dakika | MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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