Son dakika | MSB'den flaş açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den Pençe-Kaplan operasyonu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MSB, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir." dedi.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamanın devamında, "Sivil, masum kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve hassasiyet operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da devam etmektedir.

1. Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2020

KAHRAMAN ORDUMUZ ŞANLI TARİHİMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE TERÖRLE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR

Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolundan yürümeye devam eden Kahraman Ordumuz; asil milletimizin destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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