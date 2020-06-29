İşte PKK’nın 4 yılda yok oluşunun afişi!

Adıyaman polisi, kent kırsalındaki teröristlerin fotoğraflarını bastırıp, 'Teröre hep birlikte dur diyelim' afişleri hazırlattı ve 2 Temmuz 2016'da kentin belirli yerlerine astırdı. İçişleri Bakanlığı'nın ödülle aranan teröristler listesinde bulunan ve biri yeşil 4'ü gri listede toplam 2 milyon 500 bin lira ödülle aranan 9 teröristin fotoğrafları, örgütteki kod adlarının yer aldığı afişler Adıyaman kent merkezi, ilçeler ve İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölgelerde dağıtıldı ve afiş olarak bazı yerlere asıldı. Afişlerde bu teröristlerin yerini bilenlerin ihbar etmesi istendi.

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Kanlı saldırıların faili olan 9 teröristten 7'sinin 2017-2018 arasında farklı tarihlerde etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yeşil listede 1 milyon lira ödülle aranan Renas kod adlı Veli Temirci, 300 bin lira ödülle Gri listede aranan Nurhak Elbistan kod adlı Fırat Berkpınar , Ali Norşin kod adlı Şefik Körman, Bezar Elçi kod adlı Abuzer Arıca 2017 yılında Adıyaman kırsalında öldürüldü. Afişte yer alan diğer isimlerden Aziz Çırav kod adlı Yusuf Tunç ile Soreş Semsur kod adlı terörist Murat Özdemir ise 2018 yılında çatışmada öldürüldü. Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz'ın ise 7 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirildiği belirlendi.



SIĞINAKLAR YERLE BİR EDİLDİ

Afişte yer alan 9 terörist arasında bulunan Mazlum Amed kod adlı Sinan Donat'ın Kandil'e kaçtığı belirlenirken, afişteki diğer terörist Mervan kod adlı Mehmet Akcan ise önceki gün dağda aç kaldığı için sivil kıyafetlerle şehre inince jandarma tarafından yakalandı. Teknik ve saha çalışması yapan Jandarma İstihbarat timleri terörist Mehmet Akcan'ın sivil kıyafetle Gerger ilçe merkezine indiğini belirledi. İlçe merkezinde çalışma yapan Jandarma 'dur' ikazına uymayarak kaçmak isteyen teröristi kovalama sonrasında yakaladı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan teröristin yer göstermesi sonucu, PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerinin sığınaklar ve çevresinde yaptığı aramada çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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