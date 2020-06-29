Önce Kandil’e ziyaret sonra HDP’den adaylık!

Şanlıurfa Suruç'un karşısındaki Ayn El Arab'ın Helince köyünde 18 günlük takiple etkisiz hale getirilen kadın terörist Filiz Aslan'ın ağabeyi Günay Aslan'ın 2015'te HDP'den Van milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Günay Aslan'ın bir çok defa kız kardeşi Filiz Aslan'ı Kandil'de PKK kamplarında ziyaret ettiği fotoğraflarla belgelendi. Agiri kod adlı terörist Filiz Aslan (47) 23 Haziran'da Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) düzenlenen operasyonda öldürüldü. Aslan'ın yanı sıra operasyonda PKK/Kongra-Star üyesi ve YPG'nin üst düzey askeri kanat sorumlularından Zehra Berkel (33), Mizgin Halil ve Emine Veysi isimli kadın teröristler de öldürüldü. Günay Aslan'ın PKK'nın bir çok yayın organında kurucu, yapımcı olarak görev aldığı da belirlendi.