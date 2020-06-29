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SON DAKİKA! 'deki balık ölümlerine Bakanlık incelemesi

İstanbul gölünde yaşana binlerce balık ölümü, kirlilik ve zehrilenme skandalına karşı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri incelemelere başladı. Sudan ve ölü balıklardan numune alan görevliler ihmal ve yanlış uygulamalarla ilgili tespitlerde bulunacak.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 12:06 Son Güncelleme: 29.6.2020 12:09 ABONE OL
SON DAKİKA! Küçükçekmece'deki balık ölümlerine Bakanlık incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Küçükçekmece gölünde yaşana binlerce balık ölümü, kirlilik ve zehrilenme olayına harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre Bakanlık yetkilileri İstanbul'da ölümlerin görüldüğü noktalarda sudan ve ölü balıklardan numuneler alarak ihmal ve yanlış uygulamalarla alakalı tespitlerde bulunacak.

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Dün ortaya çıkan görüntülerde binlerce balığın öldüğü ve dalgalarla karaya vurduğu görülmüş, yüzlerce torba balık ölüsü toplanmıştı.

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SON DAKİKA! Küçükçekmece'deki balık ölümlerine Bakanlık incelemesi
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