SON DAKİKA! Küçükçekmece'deki balık ölümlerine Bakanlık incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Küçükçekmece gölünde yaşana binlerce balık ölümü, kirlilik ve zehrilenme olayına harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre Bakanlık yetkilileri İstanbul'da ölümlerin görüldüğü noktalarda sudan ve ölü balıklardan numuneler alarak ihmal ve yanlış uygulamalarla alakalı tespitlerde bulunacak.

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde kirliliğe Çevre Bakanlığı el koydu | Video

Dün ortaya çıkan görüntülerde binlerce balığın öldüğü ve dalgalarla karaya vurduğu görülmüş, yüzlerce torba balık ölüsü toplanmıştı.