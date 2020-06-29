Son dakika: Türkiye'den Libya'daki petrol arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

LİBYA'DA PETROL ARAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin Libya'daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi, şu ifadeleri kullandı:

Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için.