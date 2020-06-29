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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den Libya'daki petrol arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

: Türkiye'den 'daki arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'daki arama çalışmaları ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Dönmez, "Libya hükümeti ile birlikte petrol aranacağını söyledi, "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 14:35 Son Güncelleme: 29.6.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den Libya'daki petrol arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bir televizyon programının konuğu oldu. Sönmez, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile uyum içinde hareket ettiğini söyledi. Dönmez, arama çalışmalarına ilişkin de önemli ifadeler kullandı. Dönmez, "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'den Libya'daki petrol arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

KAZAN-KAZAN VURGUSU

Bakan Dönmez, 'da ve doğal gaz arayışlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerine çalışıldığını söyledi. Dönmez, 'kazan-kazan' esasının olacağını belirtti.

Son dakika: Türkiye'den Libya'daki petrol arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

Dönmez, "Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu." dedi.

Son dakika: Türkiye'den Libya'daki petrol arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

LİBYA'DA PETROL ARAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye'nin 'daki arama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi, şu ifadeleri kullandı:

Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için.

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Son dakika: Türkiye'den Libya'daki petrol arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...
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