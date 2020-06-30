Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 ülke ile birlikte, 'Bataklık Operasyonu' adı ile ortak bir operasyon yapıldığını açıkladı. Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olduğunu da belirtti.
Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var."
- Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu.
Ayrıntılar geliyor...
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