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Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 ülke ile birlikte, '' adı ile ortak bir operasyon yapıldığını açıkladı. Bakan Soylu, gerçekleştirilen operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olduğunu da belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 08:27 Son Güncelleme: 30.6.2020 08:52 ABONE OL
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 ülke ile birlikte, 'Bataklık Operasyonu' adı ile ortak bir operasyon yapıldığını açıkladı. Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olduğunu da belirtti.

Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var."

- Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu.

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Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
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