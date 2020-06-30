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’ın Meclis’te mektubunu okuduğu o terörist öldürüldü

ve ’ın ’deki yakın çalışma arkadaşı muhteşem bir operasyonla yok edildi. Tekdağ terörden hapis cezası alınca kaçtığı Kandil’deki yerini İHA’lar belirledi. F-16’ların nokta atışı ’lı teröristin sonu oldu

Özgür CEBE Özgür CEBE
SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Gültan Kışanak’ın Meclis’te mektubunu okuduğu o terörist öldürüldü

HADEP, DEHAP, Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisinde (HDP) parti meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelikleri, genel merkez yöneticiliği, gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulunan Mazlum Tekdağ, 2009'da Diyarbakır merkezli KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, KCK içindeki faaliyetlerini 'seçim çalışması' olarak savunan Tekdağ, 2012'de daha sonra yurtdışına kaçan eski milletvekili kaçan Faysal Sarıyıldız'la birlikte, daha sonra 58 cezaevinde 483 tutuklu ve hükümlünün katılacağı açlık grevlerini başlatan ilk grup arasında yer aldı. O dönem kapatılan BDP'nin milletvekili olan HDP eş genel başkanı Gültan Kışanak, Tekdağ'ın gönderdiği mektubu meclis kürsüsünden ağlayarak okudu. Mazlum Tekdağ, örgüt kasası olarak biliniyordu. Örgütün haraca bağladığı işadamı ve müteahhitlerden toplanan paraları Kandil'e aktaran Tekdağ, HDP'nin yerel ve genel seçimlerinde adaylarını da belirleyerek, onay için Kandil'e gönderiyordu. Bazı aday adaylarından, "Seni aday göstereceğiz ama para vereceksin" diyerek örgüte gelir sağlayan Tekdağ'ın Diyarbakır'da kaldığı evde ele geçirilen bilgisayarında, KCK Türkiye Meclisi yerel yönetimler komitesince hazırlanan ve aday belirleme faaliyetlerine dair tutulan raporlar bulundu.



DEMİRTAŞ VE KIŞANAK'IN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞI
Uzun yargılama nedeniyle tahliye edilen ve HDP'de yeniden yöneticilik yapan Tekdağ, HDP'nin tutuklu eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak'ın partideki yakın çalışma arkadaşıydı. 2017'de KCK ana davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca, Kuzey Irak'a kaçıp PKK'ya katıldı. Terörist elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık gibi isimlerle yakın olan Tekdağ, PKK'nın silahlı kolu HPG içerisinde de sözde komutan düzeyinde görevlendirildi. Mazlum Tekdağ'ın Kandil'deki yeri geçen yıl 1 Ekim'de, İHA'lar tarafından alınan görüntülerle belirlendi. F-16'ların düzenlediği hava harekatıyla Tekdağ öldürüldü. PKK ölümünü 8 ay gizledi.

GENEL SEÇİMLERDE PROVOKATİF TWEETLER ATTI
Tekdağ, 7 Haziran 2015'teki genel seçimleri öncesinde attığı twetlerde, HDP'nin baraj altında bırakılmak için seçimlerde hile yapıldığını, bu nedenle HDP oylarının çalındığı imasında bulunarak dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Yalçın Akdoğan ve Anadolu Ajansına hitaben hakaret içeren mesajlar yayımlamıştı.

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