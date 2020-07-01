MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara tepki ve sosyal medyaya boykot!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi.

"Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım." diyen Bahçeli, "İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir." ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir" ifadesini kullandı. "Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım" diyen Bahçeli, yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar sosyal medya hesaplarını askıya aydığını duyurdu.



Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:



İHANET VE İSNAT MECRASI OLDU



Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir. Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.



BU HALİYLE AKLA AYKIRI



İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir. İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.



ASKIYA ALIYORUM



Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor, duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum. Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.