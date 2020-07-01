Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine çirkin saldırı ve sosyal medya açıklaması: Hesabı sorulacak, Düzenleme meclise geliyor

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı önemli açıklamalar;

Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de sağlıklı, hayırlı bir ömür nasip etsin. Berat bey yavrusunun doğumu ve sevincini bir mesajla paylaştı. Tabi olarak iyi dilekler ifade eden yorumlar geldi. Ancak sayıca az da olsa bırakın ahlakı, namusu ayaklar altına alan insanlıktan nasibini almamış bazı alçaklar içlerindeki kötülükleri ortaya çıkarmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin işledikleri her bir suçun hesabını elbette soracağız.

SOSYAL MEDYA MECRALARI PARLAMENTOMUZA GELİP KONTROL ALTINA ALINMALI

Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye'ye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bunlarla ilgili konuyu bir an önce parlamentomuza getirip kontrol edilmesini istiyoruz.

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Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti bireyinin her biri yaşayabilir. Kimsenin izzeti nefsi koruma hakkı elinden alınamaz.

TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL

Avrupalısı Amerikalısı bu hakka sahipken 83 milyon Türk vatandaşının bu şekilde korumasız olmasını kabul edemeyiz. Bu konuda çalışıyoruz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.