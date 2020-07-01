Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar - CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

İDLİB ZİRVESİNİ BAŞLATIYORUZ

İdlib ve Suriye'yi ele alacağımız üçlü Astana görüşmelerini başlatıyoruz. Liderlerle İdlib'i etraflıca ele alan bir görüşme yapacağız.

2020 BÜYÜME ORANIMIZ HERKESİ ŞAŞIRTACAK

Temmuz ayı ile birlikte büyük bir atılım içerisine gireceğiz. Şu an önümüzde yılın tamamına yayılan yoğun bir açılış takvimi var. Bu açılışların bir kısmını bizzat giderek bir kısmını telekonferans ile gerçekleştireceğiz. Konya ovası sulaması, Hidroelektrik santralleri, sağlık kampüsleri açılışları yapacağız. 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranı ile kapatacağız. Polemik değil hizmet üretmeye devam edeceğiz.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE TARİHİN EN BÜYÜK DARBESİNİ VURDUK

Terör örgütlerine tarihinin en büyük darbelerini vurduk. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Birer birer kritik bölgelerden teröristleri temizliyoruz. Kimin ardına saklanırlarsa saklansınlar kafalarını eziyoruz.

HALKA TEPEDEN BAKMAK CHP'NİN, DURMADAN YILMADAN HİZMET ETMEK BİZİM İŞİMİZ

Seçimleri siyasi partilerin adeta karne günü olarak görüyoruz. 2023 yılına kadar istediğimiz şekilde çalışacağımız geniş bir vakit var. Bu süreyi en etkili şekilde kullanmalıyız. Durmadan yılmadan çalışacağız. Halka tepeden bakmak tek parti dönemi CHP'si ve faşistlerin işidir. Bizler polemik değil hizmet üretmeye devam edeceğiz

HEDEFİMİZ HER YIL 1 MİLYON YENİ ÜYE

Hedefimiz her sene 1 milyon yeni üye yapmaktır. Böylece 2023'te 15 milyon üyeye ulaşacağız. Her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz. 2023 hedeflerimize el ele yürürken aramıza nifak tohumları atmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz.

DÜNYAYA GÖZLERİNİ YENİ AÇMIŞ BİR BEBEK ÜZERİNDEN TEMSİL ETTİĞİMİZ DEĞERLERE SALDIRAN HAYSİYETSİZ VE ALÇAKLARDAN HESAP SORACAĞIZ

Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de sağlıklı, hayırlı bir ömür nasip etsin. Berat bey yavrusunun doğumu ve sevincini bir mesajla paylaştı. Tabi olarak iyi dilekler ifade eden yorumlar geldi. Ancak sayıca az da olsa bırakın ahlakı, namusu ayaklar altına alan insanlıktan nasibini almamış bazı alçaklar içlerindeki kötülükleri ortaya çıkarmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin işledikleri her bir suçun hesabını elbette soracağız.