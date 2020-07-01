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’nu yalanlayan tweetler

Bazı terör örgütü elebaşları ile aynı fotoğrafta photoshopla bir araya getirilen İstanbul İl Başkanı ‘Sadece photoshop ile yan yana getirebilirsiniz’ şeklindeki açıklaması garipsendi. Kaftancıoğlu’nun bu açıklaması ardından akıllara ’lı ve terör örgütünün kurucu üyelerinden Hasan Ocak için attığı destek tweetleri geldi. Örgüt militanlarıyla ilgili attığı tweetler Kaftancıoğlu’nu yalanladı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:21 Son Güncelleme: 1.7.2020 14:21 ABONE OL
Canan Kaftancıoğlu’nu yalanlayan tweetler

Sosyal medya üzerinden photoshop marifetiyle bir görsel hazırlanmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı terör örgütü elebaşları ile yan yana getirilmişti.

Fotoğrafa tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu 'Sadece photoshop ile yan yana getirebilirsiniz' şeklinde açıklama yapmıştı. Bu çıkış ardından akıllara Kaftancıoğlu'nun terör örgütü militanlarıyla ilgili attığı destek tweetleri geldi.

Canan Kaftancıoğlu, PKK terörist Sakine Cansız ile ilgili attığı bir tweetinde "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" sözlerini kullanmış, örgüt mensubuna bu şekilde destek vermişti. Daha sonra da bu tweetini silmişti.

Yine Kaftancıoğlu, MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için ise "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!' demişti. Kaftancıoğlu'nun Taksim'deki Gezi kalkışması sırasında ise, "Devlet katil değil seri katil…" dediği görülmüştü.

Kaftancıoğlu’nun kirli sicili CHP’li Kaftancıoğlu’ndan yine tweet temizliği

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Canan Kaftancıoğlu’nu yalanlayan tweetler
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