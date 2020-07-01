CHP’li İmamoğlu’ndan yine aynı numara

İBB Başkanı seçilmesi ardından AK Parti döneminde yapımı başlayan çok sayıda projeyi durduran CHP'li Ekrem İmamoğlu, sonrasında projeleri kendisi yapıyormuş algısı yaparak 'projeyi başlatıyoruz' tweetleri atmıştı.

AK Parti'nin 2017 yılında yapımına başladığı ve 2019 yılında bitmek üzereyken seçim ardından CHP'li İmamoğlu tarafından durdurulan proje ile ilgili yine algı dolu bir tweet atıldı.

ALGI DOLU TWEET

Bu kez bu numarayı Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı üzerinden yapan İmamoğlu'nun "Durmuş haldeki bir projenin daha yapımını başlatıyoruz. Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın çalışması 20 Temmuz'da başlıyor. Metro hattını sahile bağlayacak projeye eklediğimiz iskele ile deniz ulaşımı bağlantısı da sağlanacak" yazması dikkat çekti.

BİTME AŞAMASINDAKİ PROJEYİ KENDİ DURDURDU

Oysa AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer İlçesi'nde Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı projesi için 2017 yılının mart ayında ihale açmıştı. AK Partili İBB tarafından 7 Haziran 2017 tarihinde ihalesi yapılarak 114 milyon 392 bin 854 liraya Metrostav Ankara İnşaat Taahhüt Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ihale edilmişti. Bu projenin yapımı 2019 yılında bitmek üzereyken proje İmamoğlu tarafından durdurulmuştu.