İBB'den bir skandal daha! Sahibinden habersiz tekneyi boyatıp satmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dönemde vatandaşlarını tepkisini toplayan uygulamalar ve skandallarla gündeme geliyor. CHP'li İBB'nin son vukuatı ise tam anlamıyla pes dedirtti! Bu seferki skandalın başrolünde bir balıkçı teknesi var.

Küçük bir balıkçı teknesi bulunan İbrahim Özcan isimli vatandaş, kaybolan teknesini aylar sonra başka bir renge boyanmış halde buldu. Üstelik tekneye başka ruhsat çıkartıldığı ortaya çıktı. Mağdur vatandaşın Yediemin'e çekilen balıkçı teknesi, kendisinden habersiz bir şekilde başkasına satıldı.

İbrahim Özcan'ın uzun süre aradığı teknesi Yenikapı'da duruyordu. Tekne, İBB'ye ait Yediemin otoparkına çekildi. Özcan, Yediemin'de olduğunu öğrenip almak istediği tekne için kendisinden istenen evrakları toplamaya çıktı. Özcan, on gün süren evrak toplama sürecinin ardından geri döndüğünde yetkililerden şoke eden bir cevap aldı.

İBB'de tekne skandalı! İBB Yediemin Şefi başkasının teknesini boyayıp arkadaşına sattı | Video

'TEKNE BURADA DEĞİL' DENDİ!

İBB Yediemin Şefi Arif Akbaş, Özcan'a burada bir tekne olmadığını dile getirdi. Oysa gerçek daha sonra ortaya çıktı. Tekne Yediemin'den alınarak Küçükyalı barınağına çekilmişti. Sonrasında boyanıp satılmıştı.

Tekne ile ilgili bilgi alınmak istenen yetkililerden ise birbirinden çelişkili cevaplar geldi.

Durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Özcan, yetkililere "Teknemi bulup getirin' diye seslendi.