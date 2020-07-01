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'cü eski korgeneral hakkında gelişmesi

haberi: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral hakkındaki beraat kararını bozdu. Yargıtay ayrıca, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 15:31 Son Güncelleme: 1.7.2020 15:49 ABONE OL
FETÖ'cü eski korgeneral Metin İyidil hakkında son dakika gelişmesi

Son dakika haberi... Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı. Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

ESKİ TUĞGENERAL YANIKOĞLU'NA MÜEBBET HAPİS!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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FETÖ'cü eski korgeneral Metin İyidil hakkında son dakika gelişmesi
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