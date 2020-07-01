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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan sosyal medya açıklaması: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı 'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve eşi 'ı hedef alan çirkin saldırılara gösterdiği tepkinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı bütün sosyal medya hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 20:57 Son Güncelleme: 1.7.2020 21:08 ABONE OL
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan sosyal medya açıklaması: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan sosyal medya açıklaması: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz
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