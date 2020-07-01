Son dakika: Türkiye'de 30 milyon kişinin kullandığı TikTok ile ilgili şoke eden iddia: Gözetliyor, kopyalıyor...

Telefondan silinmiş bilgilerin depolanabileceği, kullanılan telefonların teknik özellikleri hakkında bilgilerin toplanabileceği ve uygulama kapalı olsa dahi ses ve görüntü kaydı yapılabileceği bu iddialardan sadece birkaçı. TikTok uygulamasını kullanan bir kullanıcıdan izin alınmaksızın zararlı ve suç mahiyetindeki içerikler indirilebilmekte ve telefonlara virüsler sızabilmektedir. TikTok'un kopyalanan her içeriği sakladığı da iddialar arasında. Konum bilgisi ve ağ bilgisini de sakladığı iddialar arasında" dedi.