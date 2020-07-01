Son dakika: Türkiye'de 30 milyon kişinin kullandığı TikTok ile ilgili şoke eden iddia: Gözetliyor, kopyalıyor...

Çinli video sitesi TikTok, veri ihlali skandalıyla gündemde. Kaydetmekten, paylaşmaya; gözetlemekten, kopyalamaya büyük ihmal olabilir. Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı var.
Video paylaşma ve canlı yayın imkanı sağlayan Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, yeni veri ihlali iddiasıyla gündeme geldi. ABD'li sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit, TikTok'un topladığı verilerle ciddi güvenlik ve gizlilik ihlali yaptığını yazdı.
Milliyet'in haberine göre Çinli ByteDance firması bünyesinde yer alan TikTok'un dünyada 2 milyar, Türkiye'de ise 30 milyon kullanıcısı bulunuyor.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TikTok'un veri ihlalleri ve güvenlik sorunları nedeniyle sürekli gündem oluşturan bir sosyal ağ olduğunu anımsattı.
Ancak son iddiaların bu mecranın siber güvenlik açısından önemli bir sorun teşkil ettiğini gözler önüne serdiğini belirten Kırık, "Türkiye'de de yoğun kullanılan TikTok özellikle çocuklar ve gençler tarafından sürekli tercih ediliyor. Ancak veri ihlalleri konusunda dünyada farklı yaptırım kararları alınıyor.
Telefondan silinmiş bilgilerin depolanabileceği, kullanılan telefonların teknik özellikleri hakkında bilgilerin toplanabileceği ve uygulama kapalı olsa dahi ses ve görüntü kaydı yapılabileceği bu iddialardan sadece birkaçı. TikTok uygulamasını kullanan bir kullanıcıdan izin alınmaksızın zararlı ve suç mahiyetindeki içerikler indirilebilmekte ve telefonlara virüsler sızabilmektedir. TikTok'un kopyalanan her içeriği sakladığı da iddialar arasında. Konum bilgisi ve ağ bilgisini de sakladığı iddialar arasında" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Turhan Menteş ise, sosyal medya uygulamalarının çoğunun kişisel verileri topladığını ve veri ihlallerinde ön plana çıktıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Kişisel verileri daha sonra istedikleri şekillerde kullanıyorlar.
Sağlık, cinsiyet, din, siyasi görüş gibi özel nitelikli veriyi kullanmak için ağların özel izin alması gerekiyor. Ayrıca kullanım alışkanlıklarınızı değerlendirip profilleme yapıyorlar.
Facebook bu nedenle 5 milyar dolar ceza aldı. Kullanıcılar da çok bilinçli olmayabilir ama bu alanlar kişinin isteğine bırakılacak konular değil. Ciddi düzenleme geldi. AB'de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) çıkarıldı. Burada yaptırımlar çok büyük. Bizde Google'a 1 milyon 600 bin TL ceza verilirken, Fransa, Almanya Google'a 50 milyon euro ceza kesti."
Pandemi döneminde sağlığın ön plana çıkması nedeniyle veri ihlallerinin de arttığını dile getiren Menteş, "Bulaş tespiti için ciddi veri toplandı. Konum bilgileri bile paylaşıldı. Kamu sağlığı için önemli olsa da bu veriler ömür boyu kalıcı oluyor. Tutulan kişisel verilerin kanunun öngördüğü belirli sürelerde yok edilmesi gerekiyor" diye konuştu.
KART BİLGİLERİNİ BİLE KOPYALAYABİLİR
TikTok'un yaptığı iddia edilen veri ihlalleri şöyle:
Cep telefonu kapalıyken bile ses ve görüntü kaydediyor.
Telefonun kamerası ve mikrofonuna ulaşıyor.
İstediği farklı dosyayı cep telefonunuza yükleyebilme.
Kopyaladığınız her içeriği saklıyor. (Kart bilgisi, şifreler, kullanıcı adları)
Telefonun tüm donanımı ile bilgi topluyor.
Fotoğraf ve videolara erişip, bunların farklı cihazlarda görüntülenmesine izin veriyor.