Son dakika: TikTok'a bir yasak daha! Türkiye'de TikTok incelemesinde son durum ne? | Video

Son Dakika Haberi... TikTok kişisel verilerimizi nasıl çalıyor? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? ABD, Çinli TikTok'u yasaklıyor! Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Çinli uygulama TikTok için; kişisel verilerin çalındığı iddiası ile Türkiye'de Kişisel verileri Koruma Kurulu inceleme başlatmıştı! Dijital Gelişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, canlı yayında TikTok uygulamasını ve son gelişmeleri değerlendirdi...