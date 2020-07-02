Ahlaksızlığa karşı öfke çığ gibi!

Başkan Erdoğan ve ailesine sosyal medyadan yapılan edepsiz saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken siyasiler şu değerlendirmeleri yaptı:



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY

Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak Hanım'ı hedef alan ahlak dışı söylemi lanetliyorum. Vicdanları yaralayan nefret söylemi adalet önünde hesap verecektir.



TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir. Hamza Salih Albayrak'ın hayırlı salih bir evlat olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyor, Esra ve Berat Albayrak çiftini kutluyorum.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor. Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:

Doğan her çocuk yarınlarımıza dair en hakiki umudumuzdur. Dünyaya gelmiş yavrumuz Hamza Salih'in ailesine ve milletimize hayırlı bir evlat olmasını diler, kardeşlerim Esra ve Berat Albayrak çiftini tebrik ederim. Annelik ve kadınlık onurunu layıkıyla taşıyan Esra Albayrak'ı üzmeye yönelik çirkin tavrı ve böylesine insani bir durumda bile alçakça haysiyet cellatlığı yapan ahlaksızları şiddetle kınıyorum.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR

Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak hanımefendiyi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. ?Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz.

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ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL

Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.



AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

Yeni doğum yapmış bir anneye, sevincini paylaşan bir babaya ve dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğe hakaret edecek, kin kusacak kadar kötü olanlara rağmen bu nefret diline teslim olmayacağız. Edep ya Hu.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Bizim inancımızda cennet, annelik payesine ulaşmış her kadının ayakları altındadır. Masum bir çocuk ve annesi üzerinden sergilenen ahlak dışı tutum ve paylaşımları kınıyorum.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN

Esra Albayrak Hanımefendi'ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.



SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık! Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez; kime kimden gelirse gelsin, her türlü ahlaksızlığın karşısındayız. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.

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MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ARZU ERDEM

Bir annenin, bebeğin, ailenin mahremiyetine dokunacak kadar çirkin paylaşımlarda bulunan farklı sosyal medya hesapları var. Nefret içeren paylaşımların sistemli bir çalışma olduğu açıkça görülüyor. Gerekli düzenlemelerin acilen yapılması şart.



MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL

MHP grubu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşine yapılan alçak ve ahlaksız saldırıyı nefretle kınıyoruz.

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