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Son dakika: 'li belediye başkanına 6 yıl 3 ay hapis cezası!

Son dakika haberine göre; 'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan 'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 13:57 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:05 ABONE OL
Son dakika: CHP'li belediye başkanına 6 yıl 3 ay hapis cezası!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.

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Son dakika: CHP'li belediye başkanına 6 yıl 3 ay hapis cezası!
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