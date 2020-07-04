Boşnakların yardım sevinci! Türkiye ve Erdoğan'a sevgi seli

Sırbistan'da Sancak bölgesindeki Müslüman halkın yoğun olarak yaşadığı 200 bin nüfuslu Novi Pazar'da (Yeni Pazar) koronavirüs salgını nedeniyle hastanede sıkıntı yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic mektup yazarak yardım talebinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan anında talimat vererek Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrine Kovid-19 salgını nedniyle tıbbi yardım gönderdi.

Türkiye'nin Sancak bölgesi için gönderdiği tıbbi yardımlar Sırbistan'a ulaştı | Video

Bugün ulaşan yardımlarla ilgili görüntüler sosyal medyada yer aldı. Şehirdeki Boşnaklar, Novi Pazar Hastanesi'ne götürülen tıbbi yardım kolilerini elden ele taşırken görüntülendi. Tıbbi malzemelerin elden ele taşındığı esnada Boşnaklar, "Yaşasın Türkiye, Sultan Erdoğan" sloganları atarak gönülden gönüle selam yolladı. Bu görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Boşnaklar, “Çok yaşa Türkiye! Sultan Erdoğan!” sloganları attı | Video

ŞU YARDIMLAR İLETİLDİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardıların içerisinde şunların yer aldığı görüldü: "3 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 adet hasta monitörü, 30 adet merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG cihazı, 20 adet infüzyon pompası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet tanı kiti, 2 adet PCR cihazı, 5 adet ventilatör, cerrahi müdahale kiti, mobil röntgen cihazı, 10 adet UV cihazı, 30 bin N95 maske, 2 bin 675 adet N149 maske, 5 bin adet koruyucu tulum, 230 bin cerrahi maske, dezenfektan, siperlik, eldiven ve koruyucu gözlükten oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı var"