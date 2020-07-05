Türkiye'nin Sancak bölgesi için gönderdiği tıbbi yardımlar Sırbistan'a ulaştı | Video
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Sırbistan'da Sancak bölgesindeki Müslüman halkın yoğun olarak yaşadığı 200 bin nüfuslu Novi Pazar’da (Yeni Pazar) koronavirüs salgını nedeniyle hastanede sıkıntı yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrine Kovid-19 salgını nedniyle tıbbi yardım gönderdi. Boşnaklar, kolileri elden ele taşıyarak “Çok yaşa Türkiye, Sultan Erdoğan!”sloganları atarak gönülden gönüle selam yolladı .