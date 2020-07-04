CHP'li İlhan Kesici canlı yayında itiraf etti: İBB'nin 6.5 milyona aldığı Fatih Portresi sahte...

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertür TV'de katıldığı bir programda partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni topa tuttu. Bellini'nin olduğu iddiası ile Londra'dan 6.5 milyon TL'ye alınan, ek ödemeleri ile 8 milyon TL'yi bulan Fatih Portresi'nin sahte olduğunu ifade eden Kesici, "Böyle ciddiyetsizlik olmaz" dedi.

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şov yapsın diye sahte tabloya 6 buçuk milyon lira vermişler" | Video

KESİCİ: ÇOK AYIPLADIM

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İBB'nin sahte tabloyu almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi" diyen Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.

"İN Mİ CİN Mİ BELLİ DEĞİL"

Ressamının kim olduğuna yönelik sorulara "Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen" şeklindeki yanıtın ciddiyetsizlik olduğunu kaydeden Kesici, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye yeri göğü yırtıyoruz. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil. Tarihçilerin bilmesi gerekmez mi? Buradan ne çıkıyor hamaset tarihçiliği..."

AK PARTİLİ MEHMET MUŞ'TAN SERT TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Bellini'nin Fatih tablosunun sahte olduğunun itiraf edilmesi üzerine bir paylaşımda bulundu. Muş, şu ifadelere yer verdi:

Rezalete bakar mısınız? İBB Başkanının aldığı Fatih tablosu sahteymiş. Kim söylüyor? CHP'li İlhan Kesici. Zaten Murat Bardakçı da yazmıştı. Sırf İBB Başkanı şov yapsın diye sahte tabloya 6 buçuk milyon lira vermişler. İBB bu liyakatsizlerin elinde çiftliğe döndü! Yazık!