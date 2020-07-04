"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şov yapsın diye sahte tabloya 6 buçuk milyon lira vermişler" | Video

Fatih Sultan Mehmet'in üç orijinal portresinden biri olan ve 15'inci yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı tahmin edilen yağlı boya tablo, geçtiğimiz günlerde 770 bin sterlin karşılığında İBB tarafından Londra'daki müzayede satın alınmıştı. Tablonun alınmasıyla birlikte farklı tartışmalar meydana geldi.. Bu tartışmalardan biri de "Tablo, Gentile Bellini'ye mi ait yoksa sahte mi?" Konuyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin açıklamalarını paylaşan Dr. Mehmet Muş, "Rezalete bakar mısınız? İBB Başkanının aldığı Fatih tablosu sahteymiş. Kim söylüyor? CHP'li İlhan Kesici. Zaten Murat Bardakçı da yazmıştı. Sırf İBB Başkanı şov yapsın diye sahte tabloya 6 buçuk milyon lira vermişler. İBB bu liyakatsizlerin elinde çiftliğe döndü!" ifadelerini kullandı.